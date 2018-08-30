Минск и Таллин прорабатывают организацию прямого авиасообщения

30 августа 2018 16:54 (UTC+04:00)

Вопросы организации прямого авиасообщения между Минском и Таллином обсудили 29 августа Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Эстонии Вячеслав Качанов с эстонским министром иностранных дел Свеном Миксером. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

На встрече были кратко рассмотрены основные направления белорусско-эстонских двусторонних отношений. Свен Миксер в позитивном ключе отметил наблюдающуюся активизацию белорусско-эстонских контактов во всех сферах.

Эстонский министр акцентировал внимание на укреплении двустороннего торгово-экономического взаимодействия. Отдельное внимание было уделено перспективам белорусско-эстонского сотрудничества в области цифровых технологий.

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