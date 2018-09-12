Кубанычбек Таабалдиев: Медиафорумы помогают найти общее решение для борьбы с фейковыми новостями

12 сентября 2018 18:01 (UTC+04:00)

Медиафорумы помогают найти общее решение для борьбы с фейковыми новостями. Такое мнение высказал БЕЛТА директор Национального информационного агентства Кыргызстана "Кабар" Кубанычбек Таабалдиев на полях XIII Белорусского международного медиафорума "Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства".

"Сейчас наметилась тенденция, когда журналистика размывается и идет распространение информации не через официальные источники, а через блоги и социальные сети. Это вызывает большой поток фейковой информации, с которой нужно бороться. Такие медиафорумы позволяют найти общее решение, как снизить концентрацию таких новостей, чтобы люди могли получать полезную и достоверную информацию", - считает Кубанычбек Таабалдиев.

По его словам, медиафорум дает возможность услышать своих коллег из других стран и обсудить совместные проекты. "Это не просто площадка для общения, здесь принимаются конкретные решения, которые можно использовать на практике, чтобы информационные технологии были во благо. Мы входим в Совет руководителей государственных информационных агентств СНГ, активно взаимодействуем со многими государственными информационными агентствами Содружества, в том числе с агентством БЕЛТА, регулярно обмениваясь с ним информацией. Это все расширяет всестороннее сотрудничество между странами. Такие контакты будут развиваться и дальше", - подчеркнул директор агентства "Кабар".

XIII Белорусский международный медиафорум "Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства" открылся сегодня в Минске. В нем принимают участие около 300 человек, это представители около 30 стран - не только СНГ, но и дальнего зарубежья.

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