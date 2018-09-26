В Беларуси пенсии выросли на 15,5%

В Беларуси сейчас более 2,5 миллиона человек получают пенсии, заявил замминистра труда и соцзащиты Александр Румак на пресс-конференции в среду в Минске, сообщает "Беларусь Сегодня".

В Минтруда удовлетворены тем, что в этом году пенсии удалось проиндексировать дважды – в общей сложности на 15,5 процента.



"Пенсии индексируются в связи с ростом средней заработной платы. И очень отрадно, что в этом году удалось произвести перерасчет трудовых пенсий дважды – в предыдущие годы было по одному", - отметил Румак.



Первый раз пенсии были проиндексированы с 1 мая – в среднем на 5,4 процента, во второй с 1 августа – на 10,1 процента. Средний размер пенсии по возрасту в сентябре текущего года составил более 374 рублей. Социальные пенсии перерасчитываются ежеквартально – они привязаны к бюджету прожиточного минимума.



В первом полугодие 2018 года в нашей стране прошло обследование условий жизни пожилых людей – оно затронуло 158,1 тысяч человек.



Сейчас в Беларуси проживают 7 939 ветеранов ВОВ, 16 859 пострадавших от последствий войн, 573 членов семей военнослужащих, которые погибли в годы войны, проинформировал Румак.



Более 90 тысяч пожилых людей получают сейчас социальные услуги на дому. 30,5 процентов - это люди до 75 лет, 25 процентов - от 75 до 80 лет, 45 процента - 80 лет и старше.



Стоимость содержания пожилых людей в интернатах общего типа составляет сейчас в Беларуси 847 рублей.

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