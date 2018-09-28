Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 октября повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 27 сентября 2018 года №702, сообщает в пятницу БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.



Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с 130 долларов до 137,5 доллара за 1 тонну. Пошлина на прямогонный бензин повысится с 71,5 доллара до 75,6 доллара за 1 тонну, на товарные бензины - с 39 долларов до 41,2 доллара за 1 тонну.



Пошлина на легкие, средние дистилляты составит 41,2 доллара за 1 тонну (была 39 долларов). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.



Напомним, в предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 сентября. Тогда они были снижены.

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