Президент Белоруссии Александр Лукашенко в новогоднем поздравлении призвал белорусов укреплять свою государственность на принципах честности и справедливости, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны укрепить свою государственность на принципах честности и справедливости, именно такой сохранить страну для детей и внуков", - сказал президент. При этом он выразил особую благодарность труженикам полей и заводов, интеллигенции, защитникам Отечества, старшему поколению, всем, кто создал на белорусской земле "первое суверенное и независимое государство, продолжает творить его настоящее". "Какой мы увидим Белоруссию завтра, зависит от каждого из вас. Это вы должны сохранить и приумножить созданное. Сегодня стране особенно нужны ваш интеллект и энергия. Помните, никто никогда и нигде не будет беречь вас так, как дома", - сказал Лукашенко.

По его словам, уходящий год, который прошел под знаком малой родины, помог белорусам особенно прочувствовать связь с родной землей. "Мы объединились в стремлении сделать каждый уголок Беларуси не просто красивым, а образцовым. В 2019 году нам предстоит сделать все, чтобы страна утопала в зелени и цветах, вдохновляла на творчество и созидание", - сказал президент.

Лукашенко отметил, что главным достижением в 2018 году стало то, что в стране сохранен мир, и в глазах детей нет страха и безысходности от войны. "Давайте все вместе беречь эту величайшую ценность", - сказал президент. Он отметил, что 2019 год - это год 75-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, 25-летия Основного закона Белоруссии, вторых Европейских игр. "Это будет год тяжелого труда, побед и поражений, но вместе мы способны творить невозможное, мы обязательно преодолеем преграды и обеспечим будущее нашей родины", - сказал Лукашенко.

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