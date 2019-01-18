Розничный товарооборот в Беларуси в 2018 году увеличился на 8,4%

Розничный товарооборот в Беларуси в 2018 году составил 44,7 миллиарда рублей, передает Trend со ссылкой на Белновости.

В Национальном статистическом комитете сообщили, что розничный товарооборот в прошлом году составил 108,4% в сопоставимых ценах к уровню 2017 года.

Также стало известно, что розничный товарооборот организаций торговли за прошлый год составил 39,9 млрд рублей, что соответствует 110,8% в сопоставимых ценах относительно аналогичного периода 2017 года.

За прошедший год оптовый товарооборот составил 92,3 млрд рублей, а именно, это составляет 103,1% в сопоставимых ценах.

В общественном питании в 2018 году товарооборот составил порядка 2,4 млрд рублей, что соответствует 109,4% в сопоставимых ценах в 2017 году.

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