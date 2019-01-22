Стал известен примерный срок присоединения Беларуси к ВТО

Уже в следующем году Беларусь может вступить в ВТО, передает Trend со ссылкой на Белновости.

Белорусская сторона к середине 2020 года может завершить все необходимые процедуры для вступления во Всемирную торговую организацию. Об этом сообщил представитель ВТО Хуан Марчетти.

В настоящее время, как заявил Марчетти, Беларусь приблизилась к требованиям, которые предъявляют к претендентам на вступление в организацию. Белорусская сторона достигла серьезного прогресса и уже находится на завершающем этапе переговоров.

Правительство республики рассчитывает присоединиться к ВТО в 2020 году и представитель торговой организации считает данные сроки вполне реальными. Для этого необходимо завершить переговоры и достигнуть соглашения с членами ВТО.

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