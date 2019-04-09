Белорусские нефтеперерабатывающие заводы в условиях мировых цен на нефть, рассчитывают быть конкурентоспособными благодаря модернизации

Белорусские НПЗ рассчитывают благодаря модернизации сохранять конкурентоспособность в условиях мировых цен на нефть, которые будут действовать для Беларуси с завершением налогового маневра в нефтяной сфере России. Об этом сообщили представители руководства Мозырского НПЗ и ОАО "Нафтан" сегодня на конференции "Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной Европы", передает Trend со ссылкой на belta.by

"Мы на постоянной основе отслеживаем текущие тенденции, действие налогового маневра и преференции, которое российское правительство окажет своим заводам. Что касается сравнения с европейскими заводами, то технология и качество выпускаемой продукции хуже не станет.

В любом случае при любых ценах мы будем выпускать высококачественную продукцию и будем конкурировать с европейскими заводами", - пояснил заместитель генерального директора по обеспечению сырьем и реализации нефтепродуктов Мозырского НПЗ Олег Протасов. По его словам, на фоне налогового маневра и, соответственно, роста цен на сырье для НПЗ ставится задача ускорить модернизацию.

"Мы понимаем, что стоимость сырья будет увеличиваться, для этого и реализуются масштабные проекты. Максимум усилий прилагается, чтобы в кратчайший срок завершить модернизацию и быть еще более конкурентоспособными", - добавил он. В структуре поставок на Мозырском НПЗ в 2018 году около 9% составляло давальческое сырье, 91% - сырье для собственного производства.

По данным Олега Протасова, в текущем году к поставке планируется 9 млн 750 тыс. т нефти, что подтверждается индикативным нефтяным балансом Беларуси и России. Соотношение давальческой и собственной переработки примерно останется таким же. В 2016-2017 годах доля давальческой переработки составляла 15-16% против 85-84% собственной.

В 2014-2015 годах доля давальческой переработки была еще выше. Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО "Нафтан" Сергей Хомич подтвердил, что предприятие планирует завершить в ноябре строительно-монтажные работы на установке замедленного коксования и установке по производству элементарной серы.

В результате глубина переработки нефти вырастет до 92%, сократится выход темных нефтепродуктов и будет получен дополнительный отбор светлых нефтепродуктов. Кроме того, наладят выпуск новых нефтепродуктов: нефтяного кокса, элементарной серы.

Планируется расширить линейку моторных масел. Как сообщалось ранее, модернизация двух белорусских НПЗ - "Нафтана" и Мозырского НПЗ - оценивается в $2,5 млрд. Она позволит увеличить глубину переработки нефти и повысить общую эффективность нефтепереработки в стране.

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