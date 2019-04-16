Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Турцию. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск, передает Trend со ссылкой на белорусское телеграфное агентство belta.by

Александр Лукашенко проведет сегодня в Анкаре переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча двух лидеров пройдет в узком формате и расширенном составе с участием членов делегаций.

Как сообщали в пресс-службе главы государства, стороны обсудят политические вопросы, развитие торгово-экономического взаимодействия, его наполнение новыми взаимовыгодными проектами. Особое внимание будет уделено инвестиционному сотрудничеству и мерам по обеспечению сбалансированной торговли. Сегодня в Анкаре пройдет также встреча деловых кругов обеих стран, на которой будут обсуждаться продолжение сотрудничества и реализация новых проектов между Беларусью и Турцией в различных сферах.

Ранее Александр Лукашенко в интервью турецкому информационному агентству "Анадолу" заявил, что его визит в Турцию будет посвящен развитию торгово-экономического взаимодействия. "Мы будем говорить о совместных проектах, о совместных инвестициях, о более интенсивной и сбалансированной торговле", - рассказал Президент. "Если откровенно говорить, то политические, дипломатические, гуманитарные, а в последнее время и культурные взаимоотношения наших государств значительно опережают торгово-экономические.

А торгово-экономические отношения, пусть даже мы имеем миллиард долларов товарооборота, - это не те объемы. Кстати, с большим дефицитом для Беларуси. Паритет должен быть, экспорт-импорт надо выравнивать", - отметил Александр Лукашенко. По словам главы государства, Беларусь хочет иметь с Турцией такие же теплые и дружеские отношения, как, например, с Россией. "А почему бы и нет? У России с вами сейчас очень добрые отношения. Почему у нас должны с вами быть отношения не то что хуже, а ниже? Такого быть не должно. Поэтому мы с Президентом Эрдоганом однозначно подтянем уровень наших отношений даже выше, чем у вас с Российской Федерацией.

Мы нащупали за эти годы те точки соприкосновения, те позиции, по которым сегодня надо работать. И мы полны решимости это сделать", - заявил Александр Лукашенко. Товарооборот между двумя странами в 2018 году достиг $984 млн, составив почти 105% к уровню 2017 года.

Однако сальдо для Беларуси сложилось отрицательное в размере $618 млн. Основу белорусского экспорта формируют калийные удобрения, содержащие функциональную нитрильную группу соединения, жгут синтетических нитей, льняные ткани, поликарбоновые кислоты, синтетические нечесаные волокна, проволока из нелегированной стали, топливная древесина, газетная бумага. Турция поставляет в Беларусь сельскохозяйственную продукцию, трикотажные полотна и ткани, синтетические нити, одежду и обувь, части и принадлежности для автотракторной техники. По итогам 2018 года объем турецких инвестиций в белорусскую экономику составил $43,1 млн. В Беларуси зарегистрировано более 300 предприятий с участием турецкого капитала

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