Кравченко: Франция остается важным партнером Беларуси в Европе и мире

13 июля 2019 10:24 (UTC+04:00)

Франция была и остается очень важным партнером Беларуси в Европейском регионе и мире. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 12 июля на торжественном мероприятии по случаю Национального праздника Франции - Дня взятия Бастилии, передает Trend со ссылкой на Belta.by

Расширяются белорусско-французские экономические и межрегиональные связи. Олег Кравченко, который является сопредседателем белорусско-французской межправкомиссии, отметил рост взаимной торговли. Этот показатель за минувший год увеличился на 9% и составил почти $400 млн.

Характерной чертой нынешних отношений между двумя государствами Олег Кравченко назвал доверие, которое позволяет вести искренний диалог по всем вопросам. С каждым годом растет количество образовательных и культурных контактов между Беларусью и Францией.

Замминистра подчеркнул, что страны объединяет общая история и культурное наследие, и напомнил один из интересных исторических фактов: во время Первой мировой войны в Щучине сегодняшней Гродненской области родился будущий президент Франции Шарль де Голль.

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