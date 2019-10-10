В Беларуси с глубокой озабоченностью следят за ростом напряженности в Сирии

В Беларуси с глубокой озабоченностью следят за ростом напряженности на северо-востоке Сирии. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел, размещенном на сайте ведомства, сообщает Trend со ссылкой на БЕЛТА.



"Считаем важным, чтобы все стороны действовали в русле совместных договоренностей, достигнутых в рамках Астанинского процесса, и избегали действий, которые могут привести к эскалации ситуации в этом сложном регионе", - заявили в МИД.



В министерстве призвали в экстренном порядке вернуться к диалогу для поиска политических способов урегулирования кризиса при уважении территориальной целостности Сирии, которая, подчеркнули в ведомстве, является неотъемлемым фактором для поступательного восстановления и развития страны.

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