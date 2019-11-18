Первая сессия обеих палат обновленного беларусского парламента откроется 6 декабря

18 ноября 2019 03:06 (UTC+04:00)

Первая сессия обеих палат обновленного беларусского парламента откроется 6 декабря. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

Палата представителей седьмого созыва соберется на первое заседание утром, в 10.00, а Совет Республики - в 14.00, 6 декабря, проинформировала председатель Центризбиркома.

"Для Совета Республики - это крайний день. Выборы в него прошли 7 ноября. Мы до 7 декабря должны открыть первую сессию", - сказала Лидия Ермошина.

ЦИК подведет итоги выборов 22 ноября.

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