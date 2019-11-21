Прорабатывается вопрос строительства нового стекольного завода в Беларуси

21 ноября 2019 16:32 (UTC+04:00)

В Беларуси для удовлетворения растущего спроса на стеклянную тару и упаковку может быть построен новый стекольный завод. Об этом сегодня сообщил журналистам министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок перед началом первой отраслевой конференции работников стекольной промышленности Беларуси, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

Во всем мире актуальна тенденция отказа от пластиковой упаковки и возврат к экологичной стеклянной таре. В Беларуси также предпринимаются шаги в данном направлении.

"Важно, чтобы к такому серьезно переходу была готова промышленность. Переход запланирован поэтапный. Например, вначале апробация пройдет на питьевой воде, газировках. Поэтому мы рассчитываем, что мощности предприятий будут готовы обеспечивать возрастающую потребность в стеклянной таре", - сказал Дмитрий Микуленок. Он подчеркнул, что в стране работают три крупных стекольных завода. Сейчас они обеспечивают около 70% рынка Беларуси. В частности, пивная бутылка, бутылка для ликеро-водочных заводов, тара для консервирования, используемая белорусскими предприятиями, в основном отечественного производства.

Дмитрий Микуленок отметил, что все предприятия стекольной отрасли Беларуси непрерывно модернизируются. Процессы направлены на снижение затрат и себестоимости, осваивание новой продукции, повышение ее конкурентоспособности. Прорабатываются вопросы по увеличению мощностей в стране. В том числе и за счет строительства нового завода по производству стеклянной тары. "Ведутся необходимые расчеты. Так как этот вид продукции востребован на зарубежных рынках, со строительством нового завода мы сможем в разы нарастить экспорт. Сейчас же наши предприятия порой вынуждены отказывать иностранным покупателям, чтобы удовлетворить запросы своих потребителей. Отрасли есть куда развиваться", - подчеркнул министр.

Генеральный директор ОАО "Гродненский стеклозавод" Юрий Скрипко отметил, что новое предприятие может появиться в Гродно. "Спрос на стеклотару как экологичную упаковку возрастает на внутреннем и внешнем рынках. Мы к этому готовимся. Плотно занимаемся своим новым проектом. По сути, на въезде в Гродно может появиться новый завод", - рассказал директор и подчеркнул, что это предприятие будет выпускать широкий спектр продукции, в том числе и бутылки для напитков, которые пока разливаются в пластик.

В Гродно проходит первая отраслевая конференция работников стекольной промышленности Беларуси. Участие в ней принимают руководители всех стекольных организаций страны, а также представители профильных компаний из Германии и России. Среди вынесенных на обсуждение вопросов - тенденции развития технологий производства стеклотары в Беларуси, близлежащих странах и во всем мире, а также состояние и перспективы европейского рынка листового стекла.

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