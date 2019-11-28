Всемирный банк планирует предоставить Беларуси для модернизации университетов около $100 млн

Всемирный банк планирует предоставить Беларуси около $100 млн для модернизации университетов, сообщил сегодня журналистам глава представительства ВБ в Беларуси Алекс Кремер, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.



"Мы надеемся, что проект будет представлен нашему совету в следующем году - весной-летом. Проект будет предусматривать выделение около $100 млн на цели модернизации университетов с особым акцентом на науку, инженерные дисциплины, физику и химию", - отметил Алекс Кремер.



По его словам, проект также окажет поддержку Беларуси в части разработки обучающих программ, которые будут в максимальной степени отвечать потребностям и стандартам Болонской системы, и поможет создать независимую и соответствующую принципам Болонского процесса систему обеспечения качества обучения в вузах.



Реализовывать проект будет Министерство образования Беларуси, уточнил Алекс Кремер.



С тех пор как Беларусь стала членом Всемирного банка в 1992 году, ВБ предоставил стране кредитные ресурсы на сумму $1,9 млрд. Кроме того, на реализацию различных программ было предоставлено грантовое финансирование в объеме $31 млн. На данный момент инвестиционный портфель Всемирного банка в Беларуси включает 9 проектов на общую сумму $942,7 млн.

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