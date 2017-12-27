Рост внешней торговли Китая в 2017 году превысил ожидания - министр коммерции

27 декабря 2017 20:24 (UTC+04:00)

Рост внешней торговли Китая в нынешнем году превысил ожидания, заявил министр коммерции КНР Чжун Шань на Всекитайском отраслевом рабочем совещании.

Согласно данным торгового ведомства, за первые 11 месяцев 2017 года общий объем торговли товарами превысил 25 триллионов юаней (1 доллар - 6,5 юаня), продемонстрировав самые высокие темпы роста за последние 6 лет - 15,6 процента в годовом выражении.

При этом продолжала расти доля частного сектора в китайском экспорте, толлинг (торговля, основанная на переработке материалов заказчика) уступил обычной, традиционной торговле по темпам роста, а Восточный Китай -- центральным и западным регионам страны.

При той сложной и изменчивой экономической обстановке в мире, которая наблюдалась в 2017 году, "такие успехи дались нам нелегко", признался Чжун Шань.

Также примечателен тот факт, что в торговле услугами, показавшей в январе-октябре рост на 9,9 процента - почти до 4 триллионов юаней, впервые за последние 7 лет экспорт опередил импорт по темпам роста.

Оценивая перспективы на наступающий год, директор Департамента внешней торговли Минкоммерции Жэнь Хунбинь констатировал, что "остается еще достаточно много факторов нестабильности и неопределенности".

Среди них и нежелание США отказываться от применения в антидемпинговых расследованиях в отношении Китая метода оценки через т. наз. "суррогатную страну", геополитические риски, и многие другие, отметил он. Но все же, по его мнению, укрепить уверенность в торговых перспективах позволяют набирающие темпы восстановления мировой экономики, растущий инновационный потенциал внешнеторговых предприятий и воздействие на внешнюю торговлю стимулирующих мер со стороны правительства.

Как сообщается, Минкоммерции намерено предпринять меры для расширения экспериментальных зон трансграничных операций электронной коммерции, стимулирования инновационного развития толлинга, расширения импорта потребительских товаров и дальнейшего облегчения торговли через таможенную интеграцию и другие способы.

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