Си Цзиньпин встретился с представителями делегации правящих партий Японии

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин 28 декабря в Пекине встретился с представителями японской делегации, прибывшей в Китай для участия в 7-м заседании в рамках механизма обмена между правящими партиями Китая и Японии.

Си Цзиньпин позитивно оценил роль, которую играет механизм обмена между правящими партиями Китая и Японии в активизации двусторонних отношений. Он одобрил усилия, прилагаемые генеральным секретарем Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Тошихиро Никаем и генеральным секретарем партии "Комэйто" Японии Есихисой Иноуэ для продвижения межпартийных обменов, практического сотрудничества и улучшения двусторонних отношений.

Си Цзиньпин выразил надежду, что стороны смогут усилить межпартийные контакты, углубить связи и сотрудничество, а также сыграть лидирующую роль в улучшении китайско-японских отношений.

Тошихиро Никай и Есихиса Иноуэ выразили благодарность Си Цзиньпину за встречу и готовность японских правящих партий усилить сотрудничество с КПК и внести больший вклад в развитие китайско-японских отношений.

25-26 декабря в провинции Фуцзянь (Восточный Китай) состоялось 7-е заседание в рамках механизма обмена между правящими партиями Китая и Японии. По итогам заседания было опубликовано совместное коммюнике.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.