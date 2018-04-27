В Китае надеются на позитивные итоги встречи лидеров КНДР и Южной Кореи

27 апреля 2018 13:03 (UTC+04:00)

Китай надеется на позитивные итоги исторической встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает РИА Новости.

В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны началась его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

"Мы все сегодня увидели с экранов телевизоров исторический момент, когда руководители КНДР и Южной Кореи пересекли военно-демаркационную линию и пожали друг другу руки. Мы приветствуем этот исторический шаг со стороны двух стран, одобряем проявленную ими политическую решительность и мужество. Мы искренне надеемся на позитивные итоги этой исторической встречи", — заявила на брифинге Хуа Чуньин.

Она также выразила надежду на то, что встреча станет новым началом в установлении продолжительного мира и спокойствия на Корейском полуострове.

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