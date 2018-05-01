Лидеры Японии, Китая и Южной Кореи встретятся в Токио 9 мая

1 мая 2018 16:43 (UTC+04:00)

Лидеры Японии, Китая и Южной Кореи встретятся в Токио 9 мая, чтобы обсудить возможность сотрудничества для денуклеаризации Корейского полуострова, официально сообщила во вторник сеульская администрация, передает РИА Новости.

По ее данным, премьер Японии Синдзо Абэ, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин обсудят, в частности, итоги межкорейского саммита в Пханмунджоме и ситуацию в регионе и мире в целом.

Как передало агентство Киодо, премьер-министр Японии также официально подтвердил план проведения трехстороннего саммита.

На его "полях" состоится первый за шесть с половиной лет визит президента Южной Кореи в Японию.

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