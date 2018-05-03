МИД: Встреча Си Цзиньпина и Моди открыла новую страницу в китайско-индийских отношениях

Неформальная встреча председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди открыла новую страницу в двусторонних отношениях, оказав также позитивное влияние на региональную и мировую стабильность и развитие. Об этом, как передает агентство "Синьхуа", заявила на очередной пресс-конференции официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать итоги прошедшей в Ухане встречи.

27-28 апреля Си Цзиньпин и Моди в административном центре провинции Хубэй (Центральный Китай) провели неформальную встречу.

Руководители двух стран "непринужденно и дружественно, с открытыми сердцами, пообщались друг с другом, провели всеобъемлющий обмен мнениями о международной обстановке, двусторонних отношениях и сотрудничестве двух стран в различных сферах, который привел к достижению важного взаимопонимания", - рассказала Хуа Чуньин.

Как она отметила, руководители Китая и Индии обсудили общую тенденцию мирового развития и исторические условия, в которых находятся две страны, уточнили руководящие принципы развития китайско-индийских отношений и наметили планы по сотрудничеству в разных сферах между двумя странами, дав компетентным ведомствам обеих стран поручение выработать программу мероприятий по их реализации.

"Прошедшая встреча нова по форме, многозначительна и насыщена по содержанию", - сказала Хуа Чуньин. "Она углубила дружбу и взаимодоверие между двумя лидерами, запустила новый формат общения между руководителями Китая и Индии, открыла новую страницу в китайско-индийских отношениях, оказав также позитивное влияние на региональную и мировую стабильность и развитие", - заявила она.

Китайская сторона готова вместе с индийскими партнерами интенсивно работать над реализацией важных договоренностей, достигнутых между двумя лидерами, рассматривая прошедшую встречу как ключ к открытию новых горизонтов во взаимовыгодном сотрудничестве двух стран в самых разных сферах, добавила дипломат.

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