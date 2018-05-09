Япония, КНР и Южная Корея выступили против протекционизма

9 мая 2018 09:55 (UTC+04:00)

Япония, Китай и Южная Корея выступают за свободную торговлю, к такому мнению пришли премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на трехсторонней встрече в Токио в среду, передает РИА Новости.

"Свобода торговли и отказ от протекционизма выгодны и трем странам, выгодны и миру. Мы считаем, что свобода торговли ведет мировую экономику в хорошем направлении. У трех стран есть возможности для развития, и сейчас мы находимся на этапе, когда необходимо поднять отношения трех стран на новый уровень", — сказал Ли Кэцян.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подчеркнул важность экономического взаимодействия трех стран.

"Необходимо объединить усилия трех стран, чтобы открыть эпоху улучшения качества жизни населения. Я надеюсь, что сотрудничество в таких тесно связанных с жизнью народа отраслях как защита окружающей среды, сейсмостойкость, страхование, медицинское обслуживание, принесет плоды, реально ощутимые в повседневной жизни", — сказал он.

Встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ, премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина впервые с 2015 года состоялась в Токио. В последний раз встреча глав трех государств проводилась в ноябре 2015 года в Южной Корее.

В ее рамках пройдут и двусторонние переговоры. Визит премьера Госсовета Китая стал первым за семь лет с мая 2011 года, а визит президента Южной Кореи – первым с декабря 2011 года. Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове, в частности, подписанную 27 апреля лидерами Южной Кореи и КНДР "Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова", а также провели переговоры по соглашению о свободной торговле между тремя странами и Всестороннем региональном экономическом партнерстве (RCEP). Далее на полях саммита запланированы двусторонние встречи лидеров.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Китае пять человек погибли при взрыве на угольной шахте
Китай 08:24
США и Китай договорились сохранить санкции против КНДР до свертывания ядерной программы
США 8 мая 22:17
Си Цзиньпин призвал Трампа учесть обеспокоенность КНДР за свою безопасность
Китай 8 мая 20:09
Тайвань не приглашен на Всемирную ассамблею здравоохранения, и ответственность за это лежит на администрации ДПП - МИД КНР
Китай 8 мая 20:01
China CITIC Bank заинтересовался покупкой белорусского банка
Беларусь 8 мая 18:05
Китай выступает за создание открытой и инклюзивной структуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе - премьер
Китай 8 мая 17:23
Ли Кэцян провел переговоры с президентом Индонезии
Китай 8 мая 17:06
Китай планирует построить 10 комплексов морских рыбных портов
Бизнес 8 мая 16:58
К июлю в Китайской оптической долине будет построено 20 базовых станций 5G
ИКТ 8 мая 16:56
TISCO отправила состав со сталью в Москву в рамках ж/д перевозок Китай-Европа
Бизнес 8 мая 16:50
МИД КНР призвал заинтересованные стороны ценить сложившуюся на Корейском полуострове ситуацию
Китай 8 мая 16:46
Ким Чен Ын назвал условия отказа КНДР от ядерного оружия
Другие страны 8 мая 16:27
Трамп заявил, что обсудит по телефону с Си Цзиньпином КНДР
США 8 мая 16:04
Китай поддержал стремление КНДР к денуклеаризации
Китай 8 мая 15:57
Ким Чен Ын встретился с Си Цзиньпином в Китае
Китай 8 мая 15:41
МИД: Китай и Япония ускоряют подготовку к запуску механизма морской и воздушной связи
Китай 8 мая 15:39
Завершился первый полет грузового самолета Silk Way Airlines из Баку во Франкфурт
Бизнес 8 мая 15:14
Импорт российской нефти стал главной причиной роста внешней торговли китайской провинции
Энергетика 8 мая 14:16