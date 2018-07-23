Китайский автоконцерн SAIC Motor сообщил о почти 11-процентном росте продаж

23 июля 2018 21:33 (UTC+04:00)

В январе-июне этого года компания SAIC Motor, базирующаяся в Шанхае, продала 3,5 миллиона автомобилей, что на 10,9 процента больше, чем в тот же период прошлого года, сообщает агентство Синьхуа, со ссылкой на автопроизводителя.

По данным компании, только в июне было продано 554,1 тысяч автомобилей, рост составил 7,2 процента.

Объем продаж автомобилей SAIC на новых источниках энергии (NEV) по итогам первого полугодия вырос на 275,2 процента до 57,4 тысяч единиц. Компания ожидает, что годовой объем продаж NEV превысит 600 тысяч единиц к 2020 году.

В опубликованном в четверг рейтинге 500 крупнейших мировых компаний - Fortune 500 SAIC Motor занимает 36-е место. По итогам 2017 года выручка автопроизводителя от продаж достигла 129 миллиардов долларов США.

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