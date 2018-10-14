Китай к 2020 году создаст трехуровневую систему обслуживания отрасли гражданской авиации

Китай к 2020 году создаст трехуровневую систему обслуживания полетов гражданской авиации на низковысотном воздушном пространстве в целях оказания содействия качественному развитию отрасли. Об этом в воскресенье сообщило Управление гражданской авиации КНР (CAAC), пишет ТАСС.

Согласно заявлению ведомства, система будет включать в себя национальную систему управления информацией отрасли гражданской авиации, семь региональных систем обработки информации, а также расположенные по стране станции службы обеспечения полетов. По словам управления, трехуровневая система "позволит обеспечить своевременное планирование полетов, предоставление информации о метеорологических условиях", а также "повысить безопасность отрасли в целом".

"План [по созданию трехуровневой системы] является фундаментальным, системным и ориентированным на предоставление высококачественных услуг отрасли", - сказал глава департамента управления воздушным движением CAAC Сюй Хао, чьи слова в воскресенье приводит газета China Daily.

По его словам, нынешняя система служб управления полетами на низковысотном пространстве "не в состоянии эффективно развивать и использовать воздушное пространство [страны] на малых высотах", в связи с чем "данные нововведения необходимы". "Это важная составляющая национальной реформы гражданской авиации КНР, которая имеет решающее значение для развития отрасли в целом", - подчеркнул он.

В последние годы власти Китая проводят активные действия в целях открытия низковысотного авиационного пространства страны. В 2010 году Госсовет КНР обнародовал документ, регламентирующий классификацию воздушного пространства на различных высотах. В 2014 году Китай установил показатель для низковысотных полетов на расстоянии 1 тыс. м от земли, а в 2016 году в ряде городов, в том числе Шэньяне (административный центр северо-восточной провинции Ляонин), Гуанчжоу (административный центр провинции Гуандун, юг страны) и Чанчуне (административный центр северо-восточной провинции Цзилинь), воздушное пространство для гражданской авиации было открыто на высоте 3 тыс. м.

По информации управления, на конец 2017 года в стране насчитывалось 58 авиакомпаний, предоставляющих маршруты по более чем 4,4 тыс. направлениям. На территории Китая функционирует 229 сертифицированных аэропортов, а парк гражданской авиации составляет 3296 самолетов. По данным официальной статистики, доходы отрасли гражданской авиации Китая по итогам 2017 года увеличились на 15,3% в годовом исчислении и составили 746 млрд юаней (порядка $117 млрд). Согласно прогнозам ведомства, к 2020 году этот показатель превысит 1 млрд юаней (порядка $144 млрд).

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