Китай потребовал разъяснений по поводу закупок подслушивающих устройств посольствами США

24 декабря 2018 12:07 (UTC+04:00)

Китайская сторона удивлена раскрытой организацией WikiLeaks информацией о закупках посольствами США подслушивающих устройств и требует от Вашингтона разъяснений по данному поводу. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я уверена, у многих из тех, кто ознакомился с этой информацией, возник тот же вопрос, что и у меня: зачем американским посольствам закупать столько оборудования для тайной слежки? Для каких целей они его приготовили? - отметила она на регулярном брифинге. - Согласно разглашенным данным, США в глобальных масштабах занимаются скрытой слежкой, в том числе в отношении своих союзников... Я думаю, Вашингтон должен дать четкое разъяснение международной общественности по этому поводу".

В пятницу организация WikiLeaks опубликовала базу данных закупок, осуществленных посольствами США по всему миру, которая состоит из более чем 16 тыс. наименований товаров и услуг.

Согласно обнародованным документам, некоторые из опубликованных запросов указывают на проведение тайных операций Соединенными Штатами в некоторых странах: в августе 2018 года посольство США в Сальвадоре подало запрос на покупку 94 скрытых камер, замаскированных под шариковые ручки, галстуки, часы и другие бытовые предметы. Подобный запрос также был сделан американским посольством в Колумбии.

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