Объем продаж автомобилей на новых источниках энергии в Китае вырос на 61,7%

15 января 2019 23:24 (UTC+04:00)

Объем продаж автомобилей за 2018 год составил 28 млн 81 тыс. ш. и уменьшился на 2,8%. Об этом, как передает Trend, сообщает «Жэньминь жибао» со ссылкой на данные Китайской ассоциации производителей автомобилей (China Association of Automobile Manufactures).

Однако количество продаж автомобилей на новых источниках энергии сохранило стремительный рост, достигло 1 млн 256 тыс. ш. и выросло на 61,7%.

По предварительным подсчетам Китайской ассоциации производителей автомобилей, оборот по продаже автомобилей на новых источниках энергии в 2019 году достигнет 1 млн 600 тыс. ш.

Согласно инсайдерской информации, внимания заслуживает подключаемый гибрид; в то же время электромобили с приводом от топливных элементов или автомобили на новых источниках энергии станут главным направлением развития.

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