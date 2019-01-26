Ван Цишань: Китай за последние 70 лет нашел путь к прогрессу

Заместитель председателя КНР Ван Цишань заявил в выступлении на Всемирном экономическом форуме-2019, что четыре-пять поколений китайцев, преодолев множество сложностей, смогли за последние 70 лет найти путь к прогрессу, сообщает Trend со ссылкой на Синьхуа.

"По прошествии этих 70 лет мы будем продолжать придерживаться руководства КПК, отстаивать основополагающие социалистические политические и экономические системы Китая и следовать концепции развития, сконцентрированного на народе", - указал зампредседателя КНР.

2019 год - 70-летняя годовщина основания Китайской Народной Республики.

"Пройдя через множество испытаний и ошибок, усвоив множество уроков и принеся большие жертвы, мы добились огромных достижений и вышли на путь создания социализма с китайской спецификой", - подчеркнул Ван Цишань.

В этом году на ВЭФ-2019 обсуждают вопросы, связанные с "Глобализацией 4.0" - новой волны глобализации в эпоху цифровых технологий. На мероприятии присутствуют свыше 3000 участников.

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