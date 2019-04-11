В Китае шесть человек пропали без вести при сходе поезда с рельсов

11 апреля 2019 07:06 (UTC+04:00)

Грузовой поезд китайской алюминиевой госкорпорации Aluminum Corporation of China (Chalco) сошел с рельсов в китайской провинции Хэнань в центральной части Китая, в результате шесть человек пропали без вести, говорится в заявлении властей города Гунъи, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в среду около 22.00 по местному времени в городе Гунъи округа Чжэнчжоу, когда поезд по еще неустановленной причине сошел с рельсов, перевернулся и врезался в деревенский жилой дом.

К настоящему моменту удалось установить, что пропавшими числятся четыре человека, находившиеся в поезде, а также два местных жителя.

На месте происшествия работают пожарные, полиция и медики, а также представители корпорации Chalco и железнодорожного управления округа Чжэнчжоу.

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