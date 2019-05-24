МИД Китая не стал комментировать заявление Трампа о включении Huawei в торговую сделку

24 мая 2019 11:19 (UTC+04:00)

Министерство иностранных дел Китая не комментирует возможность включения корпорации Huawei в торговую сделку между КНР и США. Об этом в пятницу в ходе брифинга заявил официальный представитель внешнеполитичекого ведомства Лу Кан, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Честно говоря, я не знаю, почему американская сторона делает такие заявления. Если это интересно для вас, то, может быть, следует обратиться к американской стороне, чтобы она это прояснила", - заявил Лу Кан в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о готовности включить китайскую компанию в возможную китайско-американскую торговую сделку.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства также отметил, что "США используют административный ресурс для давления на компании из других государств". "Это ведет к разрушению рыночной среды и кооперации", - подчеркнул он.

"Что же касается торговых переговоров между КНР и США, то, как уже было неоднократно сказано и в Пекине, и в Вашингтоне, наша позиция остается прозрачной и неизменной: все трудности должны быть разрешены путем диалога и консультаций. Однако они должны основываться на взаимном уважении и взаимной выгоде. Только придерживаясь этого пути, можно добиться успеха в ходе консультаций", - резюмировал он.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил о готовности включить китайскую телекоммуникационную компанию Huawei в американо-китайское торговое соглашение в случае, если оно будет заключено.

15 мая Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.

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