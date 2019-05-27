Глава Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple

Руководство Huawei против того, чтобы Пекин предпринимал меры против Apple в ответ на решение США внести эту китайскую компанию в черный список. Об этом заявил в распространенном в воскресенье интервью агентству Bloomberg генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Прежде всего, такое не произойдет. Во-вторых, если такое произойдет, то я первый выражу протест", - заверил он. "Apple - это ведущая в мире компания, без нее не было бы мобильного интернета. Если бы не было Apple, чтобы помочь показать нам целый мир, то мы бы не увидели красоту окружающего мира", - пояснил Жэнь Чжэнфэй.

Он назвал американскую компанию своим учителем. "Он на наших глазах продвигается вперед. Зачем мне сопротивляться своему учителю. Я никогда так не поступлю", - обещал глава китайской компании.

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