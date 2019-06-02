Huawei не имеет связей с ВС Китая - министр обороны

2 июня 2019 07:03 (UTC+04:00)

Китайская корпорация Huawei является частной компанией и не имеет связей с вооруженными силами. Об этом заявил в воскресенье министр обороны КНР Вэй Фэнхэ, выступая на проходящей в Сингапуре международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог", передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Это абсолютно частная, а не военная компания", - подчеркнул он. "Если продукты Huawei используются в вооруженных силах, это совершенно не означает, что они сделаны специально для армии", - добавил Вэй Фэнхэ, отметив, что "это бессмысленно".

"Правительство, - продолжил министр, - выступает против наложенных на корпорацию санкций".

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан в воскресенье заявил о тесных связях корпорации Huawei с правительством Китая. По его мнению, в КНР интеграция бизнеса с военной сферой очень глубокая.

Президент США Дональд Трамп 15 мая подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.

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