Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на юго-западе Китая

4 июля 2019 07:47 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в четверг на территории провинции Сычуань в Юго-Западном Китае. Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Подземные толки произошли в 10:17 по местному времени вблизи города Ибинь. Очаг землетрясения залегал на глубине 8 км.

Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

В середине июня вблизи города Ибинь были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6. Жертвами землетрясения тогда стали 13 человек, более 220 получили ранения, в общей сложности было разрушено 22 тыс. жилых домов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Сахалинской области РФ
Россия 05:22
У восточных берегов Камчатки произошло землетрясение
Россия 01:02
Белый дом: новый раунд торговых переговоров США и Китая может пройти на следующей неделе
США 3 июля 23:12
Глава МИД Британии Хант призвал Китай уважать двусторонние соглашения
Европа 3 июля 22:07
Азербайджанский производитель яблочных чипсов расширит географию экспорта зарубежом
Бизнес 3 июля 17:07
Крупнейшие производители электроники частично перенесут свое производство из КНР
Другие страны 3 июля 15:30
Лента новостей
Сборные Перу и Бразилии сыграют в финале Кубка Америки по футболу
Спорт 07:56
Не менее пяти человек погибли в результате тропических ливней на Гаити
Другие страны 07:26
В Азербайджане продолжает расти производство сельскохозяйственной продукции
Бизнес 07:12
В Турции четыре человека отравились пестицидами
Турция 06:56
ВВС США модернизируют систему спутниковой связи в Арктике
США 06:34
В Мексике федеральная полиция объявила забастовку
Другие страны 06:16
В Турции два человека погибли в результате ДТП
Турция 05:54
Экс-главу британского Минфина могут выдвинуть кандидатом на пост главы МВФ
Бизнес 05:42
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Сахалинской области РФ
Россия 05:22