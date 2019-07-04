Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на юго-западе Китая

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в четверг на территории провинции Сычуань в Юго-Западном Китае. Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Подземные толки произошли в 10:17 по местному времени вблизи города Ибинь. Очаг землетрясения залегал на глубине 8 км.

Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

В середине июня вблизи города Ибинь были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6. Жертвами землетрясения тогда стали 13 человек, более 220 получили ранения, в общей сложности было разрушено 22 тыс. жилых домов.

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