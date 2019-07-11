Власти Китая примут меры по стабилизации внешней торговли

11 июля 2019 08:12 (UTC+04:00)

Китайское правительство примет меры по стабилизации внешнего товарооборота и задействует для этой цели часть государственных фондов. Об этом сообщило в четверг Министерство финансов КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, такое решение было принято на заседании постоянного комитета Госсовета, на котором премьер Ли Кэцян заявил о необходимости реализации мер по усилению степени открытости национальной экономики в отношении международных рынков, стимулированию темпов роста и занятости.

"Будут предприняты дополнительные шаги по стабилизации внешней торговли. Путем усиления открытости планируется обеспечить более устойчивый рост и увеличение занятости, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. - Было решено полностью задействовать часть государственных активов для пополнения фондов социального страхования".

Глава китайского правительства также заявил, что в ближайшее время будут проведены проверки и инспекции для упорядочивания бюджетных расходов. Среди перечисленных мер - понижение пошлин на импортные товары и сокращение ставки налога на экспорт.

"Кроме того, будет усилена финансовая поддержка, оптимизировано страхование экспорта, увеличен его охват, в рациональных пределах снижены страховые отчисления", - отмечается в документе. В нем подчеркивается, что власти КНР будут поощрять поддержку китайских предприятий малого и среднего бизнеса, участвующих в международной торговле, национальными финансовыми институтами.

В сообщении указывается, что еще одна мера, благодаря которой Китай намерен стабилизировать внешний товарооборот, - активное развитие трансграничной электронной коммерции, формирование зон по стимулированию импорта. Помимо этого, как отмечается, власти страны упростят процедуры и формальности, значительно сократят время прохождения товарами таможни.

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