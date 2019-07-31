Бывший секретарь парткома госбанка на востоке Китая приговорен к 13 годам за взятки

31 июля 2019 10:03 (UTC+04:00)

Бывший секретарь парткома крупного китайского банка в восточной провинции Цзянсу Ван Цзяньхуа приговорен к 13 годам тюрьмы за взятки в особо крупных размерах. Соответствующее решение, вынес Народный суд средней ступени города Наньтун (провинция Цзянсу), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Судом было доказано, что бывший чиновник, который с 1988 по 2017 год, помимо секретаря парткома Банка Цзянсу, занимал ряд высоких должностей в провинции, в том числе партийного секретаря города Ляньюньган, использовал служебное положение в целях личного обогащения. Согласно материалам дела, Ван Цзяньхуа напрямую или через других госслужащих получил от третьих лиц взяток на общую сумму свыше 25 млн юаней (около $3,6 млн).

Все незаконно нажитые активы бывшего чиновника были конфискованы в пользу государства. Ван Цзяньхуа, помимо тюремного срока, был приговорен к штрафу в размере 2,5 млн юаней ($367 тыс.).

Борьба с коррупцией в КНР активизировалась с приходом к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании лишались постов и отправлялись за решетку, вплоть до пожизненного заключения, не только простые чиновники, но и официальные лица высокого уровня.

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