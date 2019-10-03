Один человек погиб, еще 14 пострадали в результате ДТП в Гонконге, сообщает телерадиокорпорация RTHK, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел рано утром в четверг в районе Шенг Шуй. Автобус столкнулся лоб в лоб с маршруткой, а потом врезался в такси.

Водитель маршрутки, 56-летняя женщина, оказалась заблокирована. Когда прибыли спасатели, она уже скончалась. Водитель и два пассажира автобуса, а также 11 пассажиров маршрутки, пострадали. Все они госпитализированы.

Полиция выясняет причины происшествия.

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