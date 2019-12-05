Huawei подала судебный иск против Федеральной комиссии по связи США

5 декабря 2019 08:06 (UTC+04:00)

Телекоммуникационная корпорация Huawei в четверг подала в США иск против американской Федеральной комиссии по связи (ФКС). Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в репортаже, судебный процесс был инициирован "в связи с запретом на участие в программе федерального субсидийного фонда", что, как утверждается, "нарушает положения американской конституции".

Федеральная комиссия по связи США 22 ноября приняла решение запретить работающим в сельской местности американским операторам беспроводной связи использовать средства из программы федерального фонда, размер которого составляет $8,5 млрд, на покупку оборудования и использование услуг китайских телекоммуникационных корпораций Huawei и ZTE, которые, по версии американских властей, представляют угрозу национальной безопасности страны. В Huawei назвали инициативу незаконной и попросили ФКС "пересмотреть свое глубоко ошибочное решение", основанное на "бессмысленных домыслах и инсинуациях".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Три человека ранены при стрельбе на верфи базы ВМС США в Перл-Харборе
В мире 06:51
США считают, что Иран перебрасывает баллистические ракеты в Ирак
США 06:22
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в 130 км от Пекина
Китай 05:20
В Пентагоне заявили, что США будут и дальше убеждать Турцию отказаться от С-400
США 04:54
США утверждают, что задержали в Оманском заливе судно с иранским оружием
США 02:38
В США заявили, что еще не принимали решений о создании ракет средней и меньшей дальности
США 02:17
Лента новостей
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Курильских островов
Россия 08:21
В Японии открылся первый в мире магазин, где покупки совершаются управляемым роботом
Другие страны 07:50
Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы
Европа 07:28
В Австралии изъяли партию наркотиков стоимостью более $800 млн
Другие страны 07:10
Три человека ранены при стрельбе на верфи базы ВМС США в Перл-Харборе
В мире 06:51
США считают, что Иран перебрасывает баллистические ракеты в Ирак
США 06:22
Операции на севере Сирии продолжатся до полного очищения региона от террористов - Эрдоган
Турция 05:47
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в 130 км от Пекина
Китай 05:20
В Швеции активистке Грете Тунберг вручили альтернативную Нобелевскую премию
Европа 05:04