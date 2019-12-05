Huawei подала судебный иск против Федеральной комиссии по связи США

Телекоммуникационная корпорация Huawei в четверг подала в США иск против американской Федеральной комиссии по связи (ФКС). Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в репортаже, судебный процесс был инициирован "в связи с запретом на участие в программе федерального субсидийного фонда", что, как утверждается, "нарушает положения американской конституции".

Федеральная комиссия по связи США 22 ноября приняла решение запретить работающим в сельской местности американским операторам беспроводной связи использовать средства из программы федерального фонда, размер которого составляет $8,5 млрд, на покупку оборудования и использование услуг китайских телекоммуникационных корпораций Huawei и ZTE, которые, по версии американских властей, представляют угрозу национальной безопасности страны. В Huawei назвали инициативу незаконной и попросили ФКС "пересмотреть свое глубоко ошибочное решение", основанное на "бессмысленных домыслах и инсинуациях".

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