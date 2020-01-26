Новый тип коронавируса диагностировали у трех врачей в Пекине

26 января 2020 01:12 (UTC+04:00)

Заражение новым типом коронавируса диагностировано у трех медиков в Пекине, сообщает газета "Жэньминь жибао", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Издание сообщает, что двое из заболевших посещали Ухань в рамках деловых поездок. "Все трое и люди, состоявшие с ними в близком контакте, помещены в карантин", - говорится в сообщении в Twitter газеты.

В субботу утром стало известно, что впервые от нового типа коронавируса в Китае скончался врач, им стал 62-летний отоларинголог Лян Удун. Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что количество зараженных медиков значительно больше, чем официальные цифры. По словам одного из источников, "почти в каждой крупной больнице Уханя вы найдете зараженных медиков, и их число точно выше 15".

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