ВОЗ направит в Китай экспертов для борьбы с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения в ближайшее время направит международных экспертов в Китай, чтобы помочь китайским ученым в изучении нового коронавируса и разработке мер по борьбе с ним, сообщается в заявлении ВОЗ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Необходимо незамедлительно достичь лучшего понимания того, как передается… новый коронавирус, чтобы направлять другие страны при выработке соответствующих мер реагирования", - говорится в сообщении.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус и министр иностранных дел Китая Ван И на встрече во вторник выразили готовность активно сотрудничать в борьбе с новым типом коронавируса, который унес жизни уже 106 человек.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Как установили специалисты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, который может передаваться от человека к человеку.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, 60 человек вылечились и были выписаны из больниц. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

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