Десять европейских стран ввели красный уровень опасности из-за жары

5 августа 2017 16:16 (UTC+04:00)

Десять европейских государств ввели красный уровень опасности из-за аномальной жары, сообщает Европейская сеть метеослужб Eumetnet. Об этом пишет РИА Новости.

По данным службы, на данный момент экстремальные погодные условия зафиксированы на территории Италии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Сербии, Венгрии, Румынии, Польши, Швейцарии и Словении.

Власти Испании, Франции, Греции, Македонии и Болгарии ввели оранжевый уровень опасности. В некоторых районах данных государств столбик термометра преодолел отметку в 40 градусов.

По данным газеты Guardian, по меньшей мере два человека погибли из-за аномальных погодных условий в Румынии и Польше, еще десятки госпитализированы. Ожидается, что новая волна жары продлится до среды.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Самое интересное на фестивале "ЖАРА" в Баку (ФОТОСЕССИЯ)
Общество 29 июля 12:33
Потрясающий фестиваль "ЖАРА" в Баку – день первый. Фейерверк ярких эмоций! (ФОТО)
Звёздный мир 28 июля 11:40
В Чехии из-за жары ввели сокращенный рабочий день
Европа 22 июня 20:08
Повышенный уровень тревоги из-за жары объявлен в 37 департаментах Франции
Европа 24 августа 2016 19:36
Четыре тысячи человек госпитализированы в Японии
Другие страны 18 августа 2015 07:30
Число погибших из-за жары в Египте возросло до 40
Другие страны 11 августа 2015 18:24
Водителям рекомендуют не ездить без кондиционера
Общество 3 августа 2015 13:08
Жара в Японии: 3 тыс госпитализированных
Другие страны 2 августа 2015 19:30
Из-за жары в Японии абоненты не могут отправлять сообщения по почте
Другие страны 13 июля 2015 05:10
Завтра в Азербайджане сохранится жаркая погода
Общество 7 июня 2014 12:35
Три человека погибли, более 1,7 тысячи госпитализированы в Японии из-за тепловых ударов
Другие страны 10 августа 2013 18:04
Жара, установившаяся в Узбекистане, продлится до конца июля
Узбекистан 26 июля 2013 16:08