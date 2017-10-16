Пожары в Португалии и Испании унесли жизни девяти человек

16 октября 2017 13:09 (UTC+04:00)

Девять человек стали жертвами мощнейших пожаров, бушующих на Пиренейском полуострове – шесть человек погибли в Португалии, трое – в испанской Галисии.

За минувшее воскресенье в Португалии были зарегистрированы 443 очага лесных пожаров – рекордное число за 2017 год. К их тушению привлечены 7 тысяч пожарных, активными до сих пор остаются 108 очагов. Как передает РИА Новости со ссылкой на служба Гражданской защиты Португалии, как минимум 25 человек получили ранения.

Португальские власти задействовали Европейский механизм гражданской защиты, который предполагает, что они запросят помощь у Европейского Cоюза и Марокко.

Из-за сложной ситуации были эвакуированы населенные пункты – в том числе в городе Мафра (округ Лиссабон), вблизи города Брага, других регионов. Из-за огня перекрыты около 20 автомобильных дорог, на некоторое время было прервано железнодорожное сообщение между Порту и Лиссабоном.

В испанской Галисии, расположенной на северо-западе страны на границе с Португалией, погибли три человека. Два человека сгорели в машине на трассе в муниципалитете Нигран, еще один мужчина погиб, когда пытался потушить огонь в загоне для скота в муниципалитете Карбаледа-де-Авиа (провинция Оренсе).

В настоящее время остаются активными 105 очагов возгорания в Галисии, 17 из них могут угрожать населенным пунктам.

За выходные в Галисии выгорело как минимум 4 тысячи гектаров леса. Кроме того, пожары бушуют в соседней Астурии. Власти предполагают, что причиной стали преднамеренные поджоги. Их устраивают местные жители, чтобы высвободить почву под застройку и снизить ее цену.

Azernews Newspaper
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