В Германии арестовали подозреваемого в подготовке теракта

20 декабря 2017 23:18 (UTC+04:00)

Гражданин Германии Дасбар В. арестован по подозрению в связях с террористической группировкой ИГ и в подготовке теракта в городе Карлсруэ, сообщает в среду РИА Новости со ссылкой на Генеральную прокуратуру ФРГ.

Как говорится в пресс-релизе, 29-летний подозреваемый с апреля 2015 года активно поддерживал ИГ с территории Германии и публиковал пропагандистские материалы в интернете.

В июле 2015 года, по данным надзорного ведомства, он выехал, предположительно, в Ирак, в мае 2016 года вернулся в Германию, а затем через два месяца вновь отправился в Ирак. Там мужчина присоединился к ИГ, прошел подготовку в качестве стрелка и проводил разведку в иракском городе Эрбиль, определяя возможные цели для атаки, сообщается в пресс-релизе.

С июля 2017 года Дасбар В. вновь находился в Германии. Согласно информации прокуратуры, он планировал, помимо прочего, на машине врезаться в трибуны вокруг катка на дворцовой площади Шлоссплац в городе Карлсруэ. Для этого мужчина изучал местность в окрестностях дворца и безрезультатно пытался устроиться на работу водителем в различные курьерские службы, заявили в прокуратуре.

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