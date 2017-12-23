Туристический автобус попал в аварию на севере Германии - СМИ

23 декабря 2017 22:58 (UTC+04:00)

Туристический автобус попал в субботу в аварию на севере ФРГ недалеко от Ростока (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания), пострадал водитель, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Ранее издание FOCUS Onlineсообщало о "многочисленных пострадавших".

Инцидент произошел на трассе А19 к югу от Ростока. Автобус по неизвестной пока причине вылетел с дороги в кювет и врезался в дерево. 22 пассажира не пострадали и позже продолжили путешествие на другом автобусе. Водитель получил легкие травмы, уточнило DPA.

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