Премьер Британии извинилась за сбои в работе системы здравоохранения

4 января 2018 19:40 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй извинилась за сбои в работе национальной системы здравоохранения NHS, из-за которых в последние недели произошел резкий рост случаев, когда доставленные скорой помощью в больницы пациенты более получаса ожидали приема врачей, передает РИА Новости.

По официальным данным, в последнюю неделю 2017 года 16,9 тысячи экстренных пациентов в Англии ожидали приема более получаса, это на 40% больше, чем неделей ранее. Задержки происходили из-за нехватки медперсонала для приема больных от санитаров. Также ранее руководство NHS объявило о переносе десятков тысяч намеченных на январь неэкстренных операций из-за нехватки персонала в больницах.

"Я знаю, это трудно, я знаю, все это огорчает и расстраивает людей. Я приношу извинения. И спасибо всем вам (медперсоналу больниц) за то, что вы делаете", - сказала Мэй, посещая больницу в Саррее, выдержки ее выступления распространила канцелярия премьера страны.

Мэй провела в больнице около часа, встретилась с пациентами, врачами и медперсоналом. На встрече британскому премьеру сообщили, что в новогоднюю ночь и вечером накануне Нового года больница была заполнена на 99,8%.

Уже несколько лет в Великобритании рассматривается вопрос о дофинансировании бесплатной для граждан системы здравоохранения, существующей в условиях дефицита.

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Azernews Newspaper
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