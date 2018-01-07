Причиной взрыва у метро в пригороде Стокгольма была детонация ручной гранаты - СМИ

Мужчина погиб в воскресенье у станции метро в пригороде шведской столицы в результате взрыва в его руках гранаты. Об этом сообщили газеты Aftonbladet и Expressen, передает ТАСС.



Ранее сообщалось, что 60-летний мужчина поднял лежавший на земле предмет, который сдетонировал у него в руках. Он был доставлен в больницу, однако позже скончался от полученных ранений. При взрыве пострадала также 45-летняя спутница мужчины.



По словам полиции, пострадавшие - случайные жертвы. Стражи порядка начали предварительное следствие в связи с убийством и преступлением против общественной безопасности. Задержанных по данному делу пока нет.







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