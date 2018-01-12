В Праге в ДТП погибли три человека, около 30 получили ранения

12 января 2018 23:41 (UTC+04:00)

Рейсовый автобус на окраине Праги в пятницу столкнулся с автомобилем Škodа Superb, после чего врезался в растущее у обочины дерево, в результате аварии погибли три человека, около 30 пассажиров, включая двух детей, получили ранения различной тяжести, сообщила журналистам представитель службы пожарной охраны Моника Шиндлова, передает РИА Новости.

"Несколько пассажиров зажаты в смятом корпусе автобуса, пожарные ведут работы по их высвобождению. Есть данные о трех погибших. Ранено около 30 человек, включая двух детей, но эти данные еще уточняются", — сказала Шиндлова.

На месте происшествия задействованы 11 санитарных машин и специальный автомобиль Atego, содержащий необходимое для экстренной помощи медоборудование.

Движение в районе аварии временно прекращено. Полиция начала расследование инцидента.

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