Итальянец открыл стрельбу по людям с балкона своего дома

Итальянец в понедельник вечером открыл стрельбу с балкона своего дома в городе Беллона (провинция Казерта) в южной области Кампания, посеяв панику среди местных жителей, сообщили РИА Новости в службе карабинеров города Казерта.



Вооруженный ружьем мужчина забаррикадировался в своей квартире. Он кричал, что убил свою жену, после чего открыл огонь по собравшейся толпе. Его 14-летней дочери удалось сбежать. По ее словам, тело ее матери осталось в жилище.

В результате стрельбы четыре человека получили ранения, в их числе один из карабинеров, приехавших по вызову на место происшествия.

"Никто из них не получил тяжелых ранений. Сейчас с мужчиной идут переговоры, чтобы избежать дальнейшей стрельбы", - заявил собеседник агентства.

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