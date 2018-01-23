В Италии туристов эвакуировали на вертолетах из-за опасности схода лавин

23 января 2018 19:00 (UTC+04:00)

Персонал и постояльцев горной гостиницы на севере Италии эвакуировали на вертолетах из-за опасности схода лавин, сообщили РИА Новости в службе гражданской обороны провинции автономной области Трентино-Альто-Адидже.

"Эвакуированы около 80 человек, к гостинице были присланы два армейских вертолета и один карабинеров. Для их посадки перед зданием была расчищена площадка. Сначала люди не хотели уезжать, но после предупреждения о лавиноопасности последовали распоряжению мэра соседнего города Веноста", - заявила сотрудница службы Катя Скуэо.

По ее словам, они размещены в специально оборудованном помещении, вмещающем до 200 человек. Все эвакуированные обеспечены горячей едой, ночлегом и питьем до снятия угрозы лавин.

По сообщению местных СМИ, минувшей ночью одна из них сошла в окрестностях гостиницы, перекрыв пути подъезда к отелю. Эта дорога остается закрытой.

Опасность схода лавин остается острой темой в Италии после прошлогодней трагедии в центральной области Абруццо, где лавина, сошедшая на отель "Ригопьяно", погребла под собой 29 человек.

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