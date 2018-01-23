В Германии столкнулись грузовик и пассажирский поезд

23 января 2018 19:45 (UTC+04:00)

Грузовик столкнулся с пассажирским поездом в немецком городе Шонгау в земле Бавария, семь человек пострадали, сообщает телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk со ссылкой на полицию, передает РИА Новости.

Инцидент произошел во вторник утром. Водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд под запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения он получил тяжелые травмы.

В поезде, следовавшем в коммуну Вайльхайм, находились 44 пассажира, пять из них, а также машинист получили незначительные травмы. Все пострадавшие были госпитализированы.

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