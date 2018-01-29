В ЕС рассказали, когда должен завершиться переходный период после Brexit

29 января 2018 18:51 (UTC+04:00)

Срок действия переходного периода в отношениях Великобритании и Евросоюза после Brexit должен завершиться в конце 2020 года, предложил Совет ЕС, передает РИА Новости.

"Указания Евросовета от 15 декабря 2017 года говорят о том, что переходные договоренности должны быть четко определены и точно ограничены во времени. Предложенная дата завершения транзитного периода - это 31 декабря 2020", - говорится в сообщении.

Предполагается, что после формального Brexit между ЕС и Соединенным Королевством будет действовать ограниченный во времени переходный период, во время которого будут действовать существующие соглашения и законы между Брюсселем и Лондоном. Ожидается, что договоренность с Брюсселем относительно переходного периода для имплементации условий соглашения по выходу Великобритании из ЕС будет достигнута до конца марта.

Британия предлагает установить длительность переходного периода в два года. Ранее главный переговорщик со стороны Евросоюза по Brexit Мишель Барнье заявлял, что, по мнению Еврокомиссии, переходный период должен завершиться 31 декабря 2020 года.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Лондоне рассказали о разногласиях с ЕС по переходному периоду Brexit
Европа 16:54
Великобритания и ОАЭ закупают в Туркменистане нефтепродукты
Туркменистан 08:09
США готовы стать для Британии "великим торговым партнером" после Brexit - Трамп
США 03:32
МИД Британии осудил теракт в Кабуле
Европа 28 января 21:24
В Оксфордский университет впервые поступило больше женщин, чем мужчин
Европа 26 января 19:40
Главы МИД Узбекистана и Британии планируют провести переговоры
Узбекистан 26 января 17:45
Трамп пообещал защитить Великобританию при необходимости
США 26 января 11:38
Движение паромов между Францией и Великобританией прервано из-за забастовки
Европа 25 января 13:22
Туркменистан и Великобритания укрепляют связи в финансовой сфере
Бизнес 24 января 17:44
Всеобъемлющее соглашение ЕС-Азербайджан заслуживает полной поддержки - европарламентарий
Бизнес 23 января 12:13
Глава британского генштаба предрек нападение России
Европа 22 января 23:42
Аббас призвал Евросоюз скорее признать Палестину
Арабские страны 22 января 18:00
Евросоюз принял новую стратегию по Ираку
Европа 22 января 15:26
Жителей Британии в случае ядерной угрозы оповестят по SMS - СМИ
Европа 20 января 17:58
Грузия получит 5,5 млн фунтов стерлингов от Великобритании
Грузия 19 января 23:05
В ЕС рассказали о подготовке переговоров по ассоциации с Палестиной
Европа 19 января 14:24
Джонсон предложил построить мост между Францией и Великобританией
Европа 19 января 12:18
Художники Швейцарии и Великобритании представят в Баку искусство раскрашивания стен
Культура 18 января 18:21