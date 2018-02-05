Великобритания хочет заключить с ЕС соглашение о свободной торговле

Великобритания покинет таможенный союз ЕС после Brexit, но в ходе переговоров с Брюсселем будет стремиться к заключению соглашения о свободной торговле. Об этом в понедельник заявил министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис по итогам встречи с главным переговорщиком ЕС по Brexit Мишелем Барнье, передает ТАСС.

"Мы хотим всеобъемлющего соглашения о свободной торговле", - сказал он, в очередной раз подчеркнув, что в интересах Лондона достигнуть сделки о "настолько беспрепятственной торговле, насколько это возможно". "Мы покидаем таможенный союз и нацелены на лучшее для Великобритании будущее", - добавил Дэвис.

Говоря об условиях переходного периода, Барнье подчеркнул, что "всем сторонам придется играть по общим правилам". "Единственное, что я могу сказать: без таможенного союза и за пределами единого рынка барьеры для торговли товарами и услугами неизбежны. Пришло время сделать выбор", - подчеркнул европейский чиновник.

Евросоюз ранее в январе представил свою позицию на переговорах по условиям переходного периода для Великобритании, который начнется после ее выхода из сообщества 29 марта 2019 года и продлится до 31 декабря 2020 года.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня прошлого года в бельгийской столице - спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.

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