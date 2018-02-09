Бабиш заявил о стремлении Чехии укрепить позиции в ЕС и НАТО

9 февраля 2018 04:05 (UTC+04:00)

Чехия верна евроатлантическим приоритетам и намерена укреплять Евросоюз и НАТО, а также свою позицию в этих организациях. Об этом в четверг заявил журналистам премьер-министр республики Андрей Бабиш после встречи с президентом Милошем Земаном, передает ТАСС.

"Мы говорили о внешнеполитической ориентации республики, - отметил глава правительства. - Мы (Чехия) являемся неотделимой частью Евросоюза и НАТО и, действительно, хотим играть более значимую роль [в обеих организациях], чем раньше".

Премьер не ставит под сомнение факт, что республика и впредь будет реализовывать внешнюю политику совместно с государствами - партнерами ЕС и исходя из обязательств перед НАТО.

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