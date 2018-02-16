Рейтинг немецких социал-демократов упал до рекордно низкого показателя

16 февраля 2018 11:52 (UTC+04:00)

Рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ) опустился до рекордно низкого показателя и теперь всего на один пункт выше рейтинга правой "Альтернативы для Германии", свидетельствуют данные опроса института Infratest dimap для телеканала ARD, сообщает РИА Новости.

С момента последнего опроса в начале февраля СДПГ потеряла два пункта, рейтинг партии достиг рекордно низкого показателя в 16%. Позиции консервативного блока Ангелы Меркель ХДС/ХСС остались без изменений, рейтинг партии по-прежнему составляет 33%. Правая "Альтернатива для Германии" в новом опросе улучшила свои показатели на 1 пункт до 15%. Рейтинг Свободной демократической партия (СвДП) установился на показателе 9%, у "Левых" — 11%, у "Зеленых" — 13%.

Во вторник Мартин Шульц объявил, что немедленно покидает пост главы СДПГ, и предложил его главе фракции СДПГ в бундестаге Андреа Налес. По информации журнала Spiegel, пост временного главы партии до выборов нового председателя 22 апреля будет занимать первый бургомистр Гамбурга Олаф Шольц.

Большинство участников опроса (78%) назвали правильным решение Мартина Шульца покинуть пост главы СДПГ, 14% высказались против этого шага. Что касается кандидатуры Налес на пост нового председателя СДПГ, 33% считают, что она сможет вновь объединить партию и способствовать ее продвижению, 47% придерживаются мнения, что она на это не способна.

Телефонный опрос проводился с 13 по 15 февраля. В нем приняли участие 1001 человек.

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